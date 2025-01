Inizia l'avventura del pilota spagnolo nel team factory dopo la stagione in Tech3: "È un sogno che si avvera. L'anno scorso abbiamo vissuto dei bei momenti, ma ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere. Ho imparato che in alcuni momenti è meglio stare calmi e usare la testa. Sarà bello avere Binder come compagno di squadra e aiutarlo nello sviluppo della moto, potremo fare un bel lavoro"

Promozione per Pedro Acosta che, dopo l'esperienza in Tech3, nel 2025 farà parte del team factory Ktm. "L'anno scorso ho vissuto bei momenti ma abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere", ha dichiarato il pilota spagnolo nel corso dell'unveiling della RC16. "Nel 2024 ho imparato tanto, su come gestire la gara e su come è la MotoGP. Ho capito che in alcuni momenti è meglio stare più calmi e cercare di usare la testa, abbiamo perso tante buone occasioni durante l'anno perché ho voluto un po' troppo". Acosta parla poi del suo arrivo nel team factory: "È stato un sogno che si avvera dopo aver corso in Moto3 e Moto2. Anche avere Binder come compagno di squadra e poterlo aiutare nello sviluppo della moto sarà bello. Ha una grande esperienza e credo che faremo un bel lavoro insieme".