"È pazzesco pensare che questa sia già la mia sesta stagione in MotoGP". Esordisce così Brad Binder nel corso dell'unveiling della Ktm RC16. "Ogni anno mi sento come se avessimo fatto passi in avanti rispetto al passato - prosegue il sudafricano -. L'obiettivo è lottare con i primi perché non siamo lontani, siamo arrivati secondi nel campionato costruttori e c'è solo un marchio davanti a noi (la Ducati, ndr). Il 2024 è stato l'anno in cui probabilmente ho imparato di più: alcune volte ho voluto troppo e questo ha portato a diverse cadute a inizio stagione".

Brad Binder insieme col nuovo compagno di team Pedro Acosta

"Con Acosta è come se fossimo compagni da anni" Binder parla poi di Pedro Acosta, suo nuovo compagno nel box: "È strano perché è come se avessi la sensazione che siamo compagni di squadra da anni. Tech3 e il factory team hanno lavorato a stretto contatto nelle ultime stagioni. Fa strano essere il più vecchio nel team, ma al tempo stesso è bello perché Pedro è arrivato in MotoGP e ha iniziato subito a fare un gran lavoro". In chiusura una battuta su Aki Ajo: "Ha dato dinamismo al team, sta rendendo tutto il più semplice possibile e sta cercando di elevare le nostre prestazioni".