Moto3, Rosenthaler correrà due gare con Aspar

Quando il team Aspar ha deciso di puntare su Máximo Quiles per il Mondiale Moto3 2025 era consapevole di dover trovare una soluzione rispetto alle prime due gare del calendario, perché nonostante il rookie avesse la possibilità di partecipare al campionato per meriti sportivi in deroga all'età minima di 18 anni, secondo regolamento non avrebbe comunque potuto cominciare a correre prima del compimento dei 17. Quindi la scelta del team era stata di concedere a Joel Esteban, pilota titolare nel 2024, un paio di weekend di gara nel Mondiale per poi farlo ripartire dal JuniorGp. Ma il grave infortunio vertebrale di Roulstone, australiano di Tech3 che avrà bisogno di una lunga riabilitazione, ha cambiato i piani. Tech3 infatti ha ottenuto l'autorizzazione di Aspar a prendere Esteban per tutto il tempo necessario al recupero di Roulstone. Aspar ha così valutato i profili disponibili per rimpiazzare Quiles, e dopo un ballottaggio con Zurutuza ha deciso di dare una chance a Jakob Rosenthaler.

La carriera di Rosenthaler fin qui

Il pilota austriaco ha già debuttato nel motomondiale correndo nel 2024 a Misano e Spielberg con il team IntactGp. Rosenthaler ha affrontato l'ultima stagione nel JuniorGp con la squadra tedesca, ma è rimasto senza team dopo il ritiro di IntactGp dalla categoria per il 2025. Per questo Rosenthaler, a podio nell'ultima gara JuniorGp del 2025 a Estoril, ha lanciato una raccolta fondi per finanziare il prosieguo della sua carriera. E proprio mentre tutte le porte sembravano chiuse, arriva per Rosenthaler una bellissima possibilità di mettersi alla prova, con il team campione del mondo in carica della Moto3. La coppia con cui Aspar debutterà nel 2025 per provare a ripetere la magica stagione appena chiusa da Alonso sarà dunque formata da Dennis Foggia e Jakob Rosenthaler, che condivideranno il box in Thailandia e Argentina.