Introduzione

Tutte le livree MotoGP per il 2025 sono state svelate: da Ducati a Honda, passando per Aprilia, Ktm e Yamaha. Ecco le moto (e i team) che vedremo in pista nel corso della prossima stagione, al via in Thailandia nel weekend del 28 febbraio-2 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Qual è la vostra preferita? Votate sul canale WhatsApp di Sky Sport per proiettarci insieme verso un Mondiale che si preannuncia davvero spettacolare