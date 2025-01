In un evento a Kuala Lampur, in Malesia, il Monster Energy Yamaha Team ha presentato la moto che Fabio Quartararo e Alex Rins avranno a disposizione per la stagione 2025. Andiamo a vedere la livrea della nuova YZR-M1, che ha mantenuto il suo stile con il blu (in aumento rispetto al 2024) e il nero come colori principali

LE FOTO DELLA PRAMAC YAMAHA DI MILLER E OLIVEIRA