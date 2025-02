In un evento a Giacarta, in Indonesia, Honda ha svelato la livrea per la stagione 2025. Hrc entra in una nuova era, con Castrol come sponsor del team ufficiale al posto di Repsol. Ecco tutte le foto della RC213V di Luca Marini e Joan Mir, decisamente più rossa rispetto a quella degli ultimi anni...

