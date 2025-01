Pertamina Enduro VR46 ha svelato la nuova livrea per la stagione 2025, la prima da team factory supported Ducati. Stessi colori del 2024, col giallo fluo in evidenza insieme con bianco e rosso. Le novità sono gli omaggi a Valentino Rossi: in primis il 46 sul cupolino che ingloba i numeri dei due piloti, il 49 di Fabio Di Giannantonio e il 21 di Franco Morbidelli, e poi il sole e la luna sulla carena. Ecco FOTO e dettagli della nuova Ducati VR46

RIVIVI LA PRESENTAZIONE