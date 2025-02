Come annunciato su Instagram da IntactGP, Guido Pini non sarà presente ai test privati Moto3 in programma a Portimao il 10 e 11 febbraio. Il talento italiano, in recupero dopo l'infortunio alle gambe in off-road di fine 2024, sarà in sella per i test ufficiali di Jerez del 18-20 febbraio, quando Moto2 e Moto3 scenderanno in pista in contemporanea sul circuito spagnolo in vista della prima gara della stagione