Terminano ufficialmente i test precampionato per la MotoGP, che tornerà in pista tra due settimane, nel weekend del 28 febbraio-2 marzo, per la prima gara stagionale sempre in Thailandia (su Sky e in streaming su NOW). Nel day-2 di Buriram è ancora Marc Marquez a firmare il miglior tempo davanti a suo fratello Alex e a un grande Bezzecchi. 5° Bagnaia. Alle 15:30, sul canale 200, 'Reparto Corse' con Vera Spadini e Guido Meda in studio e Sandro Donato Grosso in collegamento

TEST BURIRAM, RIVIVI LA 2^ GIORNATA