Lo sfogo e i motivi delle dichiarazioni del pilota turco dopo la prima stagionale della SBK in Australia: "Così è la Coppa Ducati, non credo piaccia. Dovesse continuare così, in futuro potrei non correre più qui". Tutto nasce dal cambio regolamentare dell'ultim'ora che vieta a BMW di utilizzare il telaio con cui ha vinto il Mondiale 2024



LO SPECIALE SUPERBIKE

Un duro sfogo di Toprak Razgatlioglu al termine del round inaugurale della stagionale in Australia. Dichiarazioni da contestualizzare, certo, ma pur sempre parole che non sono passate inosservate al termine del primo weekend di gara della. Andiamo per gradi. Il turco si è ritirato in Gara-2 a Phillip Island e successivamente non ha preso parte al tradizionale incontro con i media. Ha invece poi parlato con la tv della Dorna, spiegando prima l’andamento della gara e di un avvio di stagione che spesso lo ha visto partire in salita, poi la necessità di arrivare ai test di Portimao (a metà marzo) per migliorare la propria moto: "Due giorni saranno importanti e cercheremo di fare il massimo". Poi è arrivato lo sfogo sul dominio Ducati.

La parole di Toprak su Ducati e i motivi del suo sfogo "Non sono sorpreso da Bulega o da Bautista - ha spiegato Toprak - semmai faccio loro i miei complimenti per il lavoro che hanno fatto. Il punto è che non è normale che ci siano tutte queste Ducati davanti, perché questa è la SBK e non la Coppa Ducati. Da fuori credo che nessuno si diverta a vedere questo spettacolo. Se la situazione dovesse rimanere questa in futuro, penso che non continuerò a correre in questo campionato. Ma da cosa scaturiscono le parole del pilota turco? Tutto verte attorno al cambio regolamentare per cui non è più possibile usare il telaio con il quale hanno vinto lo scorso Mondiale. La casa tedesca, infatti, non usufruisce più delle Super Concessioni, ragione per cui deve accantonare il telaio 2024 che non sarebbe industrializzabile per eccesso di prototipazioni non potendo più far leva sulle Super Concessioni. Un cambio normativo recente, anche se secondo SBK la Bmw era stata informata da tempo.



La posizione di BMW e quella di Ducati Ricapitoliamo. Bmw, sfruttando le Super Concessioni, ha aggiornato il telaio 2024 con pezzi a loro detta dealer. Dunque un telaio di serie, modificato per correre ma senza aggiungere soluzioni esterne rispetto a quanto si trova al concessionario. Ducati, tuttavia, ha fatto filtrare disaccordo per uno sviluppo 'estremo' rispetto allo spirito della categoria di far correre 'derivate dalla serie' e non prototipi. E così, in sede di omologazione della nuova moto stradale 2025, Bmw non ha inserito il telaio usato per correre nel 2024 proprio perché non industrializzabile per la sua conformazione da corsa.