Lui è il re del Cota. Sette vittorie, l’ultima nel 2021, su una pista che potrebbe percorrere a occhi chiusi. Succedeva negli anni d’oro, potrebbe capitare ancora, visto l’inizio fulminante del suo Mondiale. "Abbiamo iniziato la stagione nel miglior modo – esordisce Marc Marquez, nella conferenza stampa del giovedì in circuito -, in ogni sessione di prova sento sempre meglio la moto, percepisco i limiti, sono a mio agio, sto molto bene col team con cui il legame migliora di gara in gara". Ad Austin tutti si aspettano che lui faccia il pieno, come in Thailandia e in Argentina. "Nella mia miglior stagione, il 2019, qui però ho sbagliato, quindi è meglio restare concentrati". Anche se le aspettative nei suoi confronti sono molto alte, Marc cerca di raffreddarle, per scaramanzia: "Dopo le prime gare sono sempre più alte e i risultati non hanno calmato le attese dell’ambiente per questo appuntamento. Ma io preferisco pensare in negativo, per evitare problemi, l’eccesso di fiducia può essere controproducente".