La MotoGP è di scena ad Austin per il terzo appuntamento della stagione 2025. Il GP delle Americhe sarà visibile LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 30 marzo. Si riparte con Marc Marquez a punteggio pieno: il ducatista ha vinto le prime 4 gare (Sprint comprese) tra Buriram e Termas de Rio Hondo e ha tutta l'intenzione di dettare legge anche al Cota (Circuit of the Americas), dove MM93 ha già trionfato 7 volte in carriera. Ma attenzione alla voglia di rivalsa di Pecco Bagnaia, che però in Texas non ha mai vinto, e alle altre Ducati di Alex Marquez e Franco Morbidelli, i due piloti che hanno completato l'ultimo podio in Argentina. E poi c'è l'Aprilia, che con Vinales ha trionfato nell'ultima edizione e proverà a ripetersi con Marco Bezzecchi.