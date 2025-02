Fabio Di Giannantonio ha recuperato dall'infortunio alla clavicola sinistra di Sepang (è stato operato lo scorso 10 febbraio): il pilota di VR46 ha ricevuto l'ok dei medici dopo un controllo al circuito di Buriram ed è stato dichiarato 'fit' per il Gran Premio della Thailandia che aprirà la stagione LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Diggia sarà l'ospite di Sky nell'intervista a 'Talent Time' del venerdì, in onda alle 10.45 dopo Paddock Live Show post pre-qualifiche

