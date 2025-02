Dopo le buone notizie sul fronte aziendale (è arrivato l'ok dei creditori al piano di ristrutturazione), Ktm è pronta a scendere in pista in Thailandia per il primo weekend stagionale. Acosta: "Abbiamo fatto un bel lavoro nei test e rispetto all'anno scorso ci sono stati passi avanti importanti. Spero di poter puntare al podio ma soprattutto di essere costante". Bastianini: "Partire con il piede giusto sarà fondamentale, servirà un po' di tempo per avere fiducia nella moto"

