Doppietta italiana nel venerdì del GP di Thailandia, il primo della stagione: davanti a tutti ci sono Bertelle e Nepa, terzo Rueda. In Q2 anche Rossi, Carraro e Lunetta. Domenica la gara alle 6 in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Finita l’attesa, si accedono i motori. E il primo giorno di prove della Moto3 vede una conferma e alcune piacevoli sorprese. In testa la coppia italiana composta da Matteo Bertelle e Stefano Nepa , alle loro spalle, in teoria già qualificati per la Q2 , altri tre connazionali: Ricky Rossi (10°), Nicola Carraro (11°) e Luca Lunetta (14°) . Bertelle ha sfruttato subito il passaggio dalla Honda alla Ktm e anche la scia di Kelso (“lo ringrazio per la scia…”), Nepa ha fatto il percorso opposto, ma senza patire la differenza. “Ho cambiato stile di guida, soprattutto la frenata, cercando scorrevolezza” ha spiegato. Passato al team Sic 58 , Stefano s’è trovato di fianco a Luca Lunetta, atteso a una stagione di conferma dopo l’ottimo debutto del 2024. Il romano è scivolato a metà sessione, senza compromettere il risultato finale, ma era partito forte.

Foggia fuori dal Q2, 17° Pini

Primo degli esclusi (ma resta la Fp3 di sabato per rifarsi) è Dennis Foggia, tornato in Moto3 dopo l’inconcludente esperienza in Moto2. Forse gli serve tempo per riprendere le misure alla categoria che aveva fatto da trampolino di lancio nella sua carriera sportiva. Carriera che comincia adesso, invece, per Guido Pini (17°), al debutto nel mondiale dopo una promettente stagione nella Junior Gp. Il talento più atteso è però quello di Alvaro Carpe (19°) che nella stessa stagione, il 2024, ha vinto sia il mondiale junior che la Rookies Cup, meritandosi il posto nel team Red Bull Ajo, struttura di punta della Ktm. Tra i nomi conosciuti, da sottolineare la buona partenza di Rueda (3°) tra i protagonisti della stagione scorsa, Yamanaka (4°), Piqueras (5°) e Fernandez, tra le migliori promesse della “cantera” spagnola, come sempre la più rappresentata in pista.