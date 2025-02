Inizierà con una penalità la prima gara lunga di Chantra in MotoGP. Lo Steward Panel ha deciso di retrocedere il rookie del team LCR Honda di 3 posizioni nella griglia di partenza della gara di domenica per aver "guidato lentamente e ostacolato in curva 1" Alex Marquez nelle pre-qualifiche. Sabato notte alle 4:50 (orario italiano) le qualifiche, mentre alle 9 scatterà la Sprint. Stesso orario in cui si spegnerà il semaforo verde domenica per il GP (tutto in diretta su Sky Sport)

I PILOTI QUALIFICATI AL Q2