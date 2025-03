Partenza complicata per il pilota Aprilia che, scattato dalla 9^ posizione nella Sprint di Buriram, ha avuto un problema al via. Bezzecchi è stato costretto a una rimonta dalle retrovie, chiusa al 12° posto. "Purtroppo c'era la casella sporca, la moto si è girata a sinistra e ho dovuto chiudere completamente il gas per non cadere"

Partenza sfortunata per Marco Bezzecchi , che al via della Sprint Race della Thailandia ha avuto un problema che gli ha fatto perdere molte posizioni. Il pilota italiano, che scattava 9°, è stato costretto a una corsa in rimonta dalla 20^ posizione, chiusa poi 12° e fuori dalla zona punti. Tutta colpa dello sporco presente sulla sua casella , che gli ha fatto perdere grip al posteriore. E' stato lo stesso pilota romagnolo a spiegare quanto successo in diretta a Sky Sport.

Bez: "Ho dovuto chiudere il gas"

"Purtroppo c'era la casella un po' sporca, quando abbiamo fatto le prove di partenza credo che in pochi siano partiti da lì e ho subito sgommato un po' - ha puntualizzato a Paddock Live Show -. La moto si è girata a sinistra e ho dovuto chiudere completamente il gas per non cadere, ho perso tutte le posizioni". Sulla Sprint: "Fortunatamente Ogura è andato forte così abbiamo un po' di dati da guardare, noi abbiamo avuto un po' di problemini quando non serviva averne. Cerchiamo di capire come fare per sistemare tutto, domenica saranno 26 giri infiniti e il tempo per migliorare c'è". Ma intanto servirà partire bene: "Innanzitutto sarà importante non far sgommare la moto in partenza e partire meglio, poi vedremo i dati di Ogura per cercare di capire dove fare meglio. Con la giusta calma e il giusto atteggiamento possiamo fare bene".