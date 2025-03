Gonzalez in pole a Buriram, ma grande qualifica di Vietti, subito alle spalle dello spagnolo in Thailandia. Passo falso di Arbolino (20°) e debutto da dimenticare in Moto2 per Alonso, dominatore l'anno scorso nella classe piccola. La gara domenica mattina alle 7.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

