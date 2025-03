Lo spagnolo Almansa è stato il migliore nel venerdì argentino davanti al rookie Carpe. Quattro piloti italiani direttamente al Q2: Foggia (9°), Nepa (11°), Rossi (13°) e Carraro (14°). Caduta per Bertelle, finito 18°. Domenica la gara di Moto3 alle 16 in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GP ARGENTINA, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

David Almansa si conferma anche nel turno pomeridiano prendendosi la prima posizione nella prequalifica che gli garantisce l’accesso diretto alla Q2 di sabato. Forte con pista bagnata, decisivo al pomeriggio, per la soddisfazione del team Leopard che ha piazzato anche Adrian Fernandez nella top 14. La sorpresa porta il nome di Alvaro Carpe, rookie scelto da KTM per il suo team di punta in Moto 3. Senza conoscere il circuito argentino il campione della Junior Gp ‘24 (e della Rookies Cup) ha preso subito le misure al tracciato e dopo un accorto debutto al mattino (chiuso col 21° tempo) lo spagnolo ha firmato il secondo miglior crono in prequalifica. Alle sue spalle l’attuale leader del campionato, Jose Rueda, davanti a un altro “deb”, Valentin Perrone, pilota di casa.

Quattro italiani al Q2. Caduta per Bertelle Pomeriggio tutto sommato soddisfacente per i piloti italiani: Foggia (9°), Nepa (11°), Rossi (13°) e Carraro (14°) ultimo degli ammessi alla qualifica finale di domani. Matteo Bertelle è invece incappato in una brutta caduta che ha costretto la direzione gara a interrompere il turno e il pilota di Levelup-MTA a passare dal centro medico, non una ma due volte per incomprensione con il race control. Al rientro Matteo non ha più ritrovato il feeling e ha chiuso 18°. Lunetta 21°, ultimo classificato della pattuglia italiana Guido Pini (23°), obbligati a passare dalla Q1.

Munoz scatterà dalla pit lane Nota di cronaca: David Munoz è caduto dopo un contatto con Foggia, è rimasto escluso dalla Q2, ma dovrà comunque partire dalla pit lane domenica, per scontare la penalità rimediata dopo la gara in Thailandia, per aver buttato fuori pista Lunetta.