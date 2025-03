Mick Doohan, 5 volte campione della top class dal 1994 al 1998, è a Melbourne per vedere suo figlio Jack - pilota Alpine - impegnato nel primo weekend di Formula 1. L'australiano è intervenuto su Sky Sport e ha parlato della sfida tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Cosa ne pensi della sfida tra Bagnaia e Marquez?

"Si parlava di pressione, che è su tutti e due. E' chiaro che chi riuscirà a stare davanti ne trarrà un vantaggio enorme, lo sport è sempre interessante sotto questo punto di vista. Chi fa il lavoro migliore continuerà a rimanere davanti. Pecco ha vinto 2 campionati del mondo in MotoGP, sa cosa fare quando è sotto pressione e siamo solo all'inizio, come per la Formula 1. Le prime 3-4 gare sono interessanti perché le cose possono anche cambiare, poi con l'avanzare della stagione si vede chi è più costante e performante. Adesso sono tutti freschi, pronti per partire, e devono vedere come vanno. Bagnaia si sta rivelando un forte sfidante per Marquez, sarà bello vederli correre".

Pensi che quest'anno Pecco possa essere più sotto pressione rispetto a Marc?

"Dopo l'ultima gara in Thailandia certo. Ai test ha visto che ha uno sfidante molto forte e sapeva quanto Marc andasse bene l'anno scorso. Non è stupido, sa di essere sotto pressione, ma deve sfruttarla come motivazione per migliorare. Capire cosa fa Marquez e vedere se può fare qualcosa di meglio. Sia a livello mentale che fisico, lavorando con il team, lo può fare. Sono due campioni e sarà sicuramente interessante".