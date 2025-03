Grande qualifica per Johann Zarco a Termas de Rio Hondo: terzo tempo alle spalle dei fratelli Marquez per il pilota francese, che ha riportato una Honda in prima fila dopo un digiuno di 21 mesi. Non accadeva dal giugno 2023, quando al Mugello Marc Marquez si era piazzato tra le Ducati di Pecco Bagnaia (poleman in quell'occasione) e Luca Marini. Alle 19 si torna in pista per la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

