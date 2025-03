Seconda pole consecutiva per il leader del Mondiale. Peccato per Vietti: il piemontese aveva dominato la Q1, ma una scivolata lo costringerà a partire dal 9° posto. Qualche casella indietro Arbolino, 12° in griglia nel GP d'Argentina. La gara domenica alle 17.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La Moto2 forse ha trovato un riferimento. Quanto momentaneo, o definitivo, è ancora presto per dirlo. E’ Manuel Gonzalez, vincitore in Thailandia, autore della pole (seconda consecutiva) in Argentina. Come ieri in prequalifica anche in Q2 l’inglese Dixon è riuscito a farsi largo verso la prima fila, prendendosi il secondo posto, davanti a Marcos Ramirez. Alex Escrig e il brasiliano Moreira che gioca per il podio, dopo averlo sfiorato a Buriram. Salac e Lopez chiudono la seconda fila.