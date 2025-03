Nel corso del Q1 il pilota dell'Aprilia ha perso il controllo della moto in uscita di curva, subendo una sub-lussazione alla spalla sinistra che lo ha costretto al ritiro a sei giri dalla fine della Sprint. Per fortuna, non sono state riscontrate lesioni ossee. Prima del warm-up di domenica, Savadori verrà sottoposto nuovamente a visita medica per valutare le sue condizioni in vista della gara lunga, in programma alle 19 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA