Oliveira ok dopo gli esami, Aldeguer penalizzato

Il portoghese, caduto nella Sprint Race dopo un contatto con Aldeguer, è stato visitato al centro medico di Termas de Rio Hondo e poi al vicino ospedale di Santiago del Estero. Nessuna frattura per il pilota Pramac, che domenica farà la visita al circuito per avere il 'fit'. Aldeguer è stato penalizzato con un long lap penalty da scontare in gara

Caduta e ritiro per Miguel Oliveira nella Sprint Race di Termas de Rio Hondo. Il pilota Yamaha Pramac, dopo un contatto con Aldeguer nel corso del 4° giro, è finito nella ghiaia ed è stato costretto a ritirarsi. Il portoghese è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti dopo una botta alla spalla sinistra, ma gli esami hanno escluso fratture. Sarà rivalutato domenica mattina prima del Warm Up, quando proverà a ottenere il 'fit' per rimettersi in sella per la giornata finale.