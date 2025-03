Ancora un sabato da incorniciare per Bertelle: dopo la pole in Thailandia, il pilota padovano si ripete anche in Argentina conquistando anche il record della pista. Settimo Rossi, più indietro gli altri italiani. La gara domenica mattina alle 16 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI

Bertelle on fire, seconda pole consecutiva con record della pista argentina, per il pilota di Mta. “Mi sono ripreso bene dalla botta di ieri, devo cercare di evitare gli errori di Buriram”. Ha spiegato Matteo, autore di un super giro con sorpasso finale, e ben due decimi abbondanti su Piqueras, l’unico in grado di preoccuparlo nelle battute finali. Le sue parole raccontano di un’occasione sprecata alla prima gara e della brutta caduta nella pre-qualifica di venerdì che l’ha obbligato a passare dalla Q1 (ma con un buon margine).

Rossi scivola, ma è 7° Peccato per Riccardo Rossi, vicino a segnare una doppietta italiana in qualifica, ma la scivolata finale (che ha coinvolto l’incolpevole Odgen centrato in pieno). Il ligure ha concluso al settimo posto, evitando per sua fortuna una penalità per l’incidente (la direzione di gara l’aveva messo nel mirino). David Almansa, che aveva dominato la prequalifica, ha chiuso in quarta posizione alle spalle di Yamanaka.

Le qualifiche degli altri italiani Carpe meglio di Rueda, il rookie del team Ajo (5°) ha tenuto alle spalle il leader della classifica e compagno di team, sesto per una manciata di millesimi. Foggia, Nepa e Carraro partiranno rispettivamente dalla quarta, quinta e sesta fila. Peccato per Lunetta, rimasto escluso dalla Q2. La pioggerellina momentanea l’ha messo in difficoltà quando stava per chiuder un buon giro.