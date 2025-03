Consentire ai piloti reduci da infortuni di svolgere dei test sulle MotoGP prima di rientrare in gara. E' questa la proposta dell'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, in vista del futuro rientro di Jorge Martin alle corse. Il campione del mondo in carica, che ha saltato l'esordio in Thailandia e il GP d'Argentina e non sarà della partita nemmeno ad Austin, ad oggi non potrebbe salire in sella alla RS-GP fino alla prima sessione di prove libere ufficiali (le FP1 del Qatar o, chissà, di Jerez). Il regolamento parla chiaro. "Martin potrà fare un test su una RSV4, ma dovremmo ripensare a ciò che è meglio per la sicurezza dei piloti. Se i team giapponesi possono fare test quando vogliono in virtù delle concessioni, perché non permettere a un pilota che ha saltato diverse gare di provare la MotoGP e tornare quindi in sicurezza?", ha detto Rivola nei giorni scorsi a Speedweek. Da qui la proposta di cambiare le regole in corsa, che sarà discussa dalla Msma (l'associazione che riunisce tutti i costruttori del Mondiale) giovedì 27 marzo, alla vigilia del GP delle Americhe.