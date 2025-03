Presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy , la Panigale V4 Tricolore Italia è un modello da collezione, che sarà prodotta in soli 163 esemplari numerati e firmati da Francesco Bagnaia, che riporta gli appassionati al 2 giugno 2024. Nel giorno della Festa della Repubblica, il Ducati Lenovo Team ha corso il Gran Premio d’Italia con una speciale livrea in Azzurro, omaggio al colore delle Nazionali sportive italiane , ottenendo il primo e secondo posto con Bagnaia e Bastianini, siglando così una doppietta con due piloti italiani sui gradini più alti del podio. A fare da cornice all'evento di presentazione della Panigale V4 Tricolore Italia è stato il prestigioso Salone degli Arazzi all'interno di Palazzo Piacentini a Roma, sede del MIMIT. La moto è stata presentata da Claudio Domenicali , Amministratore Delegato di Ducati, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso . In chiusura dell'evento è intervenuto anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con un saluto finale.

"Essere oggi al MIMIT per presentare la Panigale V4 Tricolore Italia è un grande onore e segna il coronamento di un progetto che riflette la pura essenza del Made in Italy" ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati a margine della presentazione. "Ricordo con grande emozione la gara del Mugello dello scorso anno, culminata con l’indimenticabile vittoria in Azzurro sulla pista di casa proprio nel giorno della Festa della Repubblica. Un successo carico di significato e trasformato in qualcosa di tangibile per i nostri Ducatisti grazie a 163 moto uniche - 1 come il primo posto di Pecco e 63 come il suo numero di gara in MotoGP - che incarnano la passione e l’anima sportiva italiana, espressioni della nostra unicità nel panorama internazionale. A nome di Ducati ringrazio il Ministro Urso e il MIMIT per averci ospitato e aver reso quest’occasione ancora più importante".

Le caratteristiche tecniche della Panigale V4 Tricolore Italia

La base della Panigale V4 Tricolore Italia è la nuova V4 S presentata lo scorso luglio al World Ducati Week protagonista di un importante salto evolutivo grazie all’approccio integrato tra aerodinamica e design, a una ciclistica completamente rivista e a innovative soluzioni elettroniche come il Ducati Vehicle Observer (DVO) e il Race eCBS. La Tricolore Italia è arricchita da una dotazione tecnica di serie che ne migliora le performance in pista, rendendola ancora più unica. È equipaggiata infatti con cerchi in fibra di carbonio a cinque razze che riducono il peso di 0.950 kg rispetto ai forgiati della Panigale V4 S, abbassando il momento d’inerzia del 12% all’anteriore e del 19% al posteriore. Grazie a questi cerchi aumenta l’agilità della moto nei cambi di direzione e si amplifica la tendenza della moto a chiudere la traiettoria nelle accelerazioni quando si è ancora in piega. La nuova Panigale V4 Tricolore Italia è inoltre la prima moto di produzione al mondo ad essere dotata dell’impianto frenante anteriore Front Brake Pro+ , composto da due dischi Brembo T-Drive alettati da 338,5 mm di diametro e 6,2 mm di spessore, che aumentano la potenza frenante e la costanza delle prestazioni, e di pinze racing GP4 Sport Production ricavate dal pieno, omologate per l’uso stradale e dotate di alettatura di raffreddamento. Questo impianto, utilizzato dai piloti ufficiali Ducati nella Race of Champions 2024, è derivato da quelli racing utilizzati nel Mondiale Superbike sui circuiti più impegnativi. La pompa freno anteriore è infine una MCS 19.21 con registro remoto della posizione leva freno, come avviene sulle MotoGP e Superbike. La dotazione speciale della Tricolore Italia è completata dalla frizione a secco, dalle pedane regolabili in alluminio dal pieno, e dal modulo GPS. Chi inoltre vorrà utilizzarla in pista avrà a disposizione il tappo serbatoio racing in alluminio dal pieno, i convogliatori pinze freno, il coperchio frizione aperto in fibra di carbonio ed il kit per la rimozione del portatarga, tutti forniti a corredo. L’esperienza di salire in sella a questa moto da collezione sarà resa ancora più speciale grazie alla sella in Alcantara, al plexiglass racing e all’animazione dedicata del cruscotto al key-on. Inoltre, ciascuna Panigale V4 Tricolore Italia è firmata in originale da Pecco Bagnaia sul serbatoio e sarà consegnata in un’esclusiva cassa in legno personalizzata. Come tutte le Ducati da collezione, anche questo modello è reso unico dalla piastra di sterzo in alluminio lavorato dal pieno con riportati nome del modello, numero dell’esemplare, profilo del circuito e iscrizione celebrativa del record sul giro fatto segnare da Bagnaia.