Dixon in pole a Austin, seguito da Gonzalez, attuale leader del Mondiale di Moto2. Più indietro gli italiani: 7° Arbolino, 18° Vietti. Domenica la gara di Austin alle 19.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Dixon, Gonzalez : la sfida in campionato si riflette in pista. L’inglese, che insegue in classifica, ha firmato la settima pole in Moto2, ma soprattutto conferma l’ottima partenza nel Mondiale. Gonzalez, secondo in griglia, sarà l’avversario su cui fare la gara. Chiude la prima fila Baltus , davanti a Van Den Goorbergh che galleggia molto più indietro in classifica, e Aron Canet , protagonista atteso per questa stagione con ambizioni iridate. Alonso manda segnali, fin qui in ombra il super talento approdato dalla Moto3, ha guadagnato una confortante sesta posizione.

Le qualifiche degli italiani: 7° Arbolino, 18° Vietti

Tony Arbolino, 7°, forse sperava di meglio, e Ramirez qualcosa di più dell’8°. Il debuttante Holgado ha centrato il tredicesimo posto, meglio di piloti piloti più esperti, come Agius, 15° in griglia (ma 5° in campionato). Per non parlare di Celestino Vietti, ultimo classificato in Q2 (18°), una qualifica che non è filata via liscia come s’aspettava. Il piemontese della Boscoscuro ha avuto anche qualche problema al box prima di partire per l’ultimo tentativo di fare il tempo.