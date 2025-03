Munoz in pole a Austin davanti al debuttante Quiles, 5° Foggia, 6° Lunetta, 10° Bertelle. Domenica la gara di Austin alle 18 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Ha sfiorato l’impresa, una pole al debutto nel Motomondiale. Maximo Quiles, rookie della scuderia Aspar, ce l’ha avuta in mano fino all’ultimo. Fino a quando Munoz, con un giro perfetto, non gliel’ha soffiata, firmando la seconda pole della sua carriera. Ma lo spagnolo della KTM (per inciso, le prime cinque posizioni sono occupate dalle moto austriache) ha impressionato perché il Cota è tra le piste più complicate, per tutti, figurarsi per un debuttante alla sua prima gara nel Motomondiale. Statistiche alla mano resta il quarto pilota più giovane a finire in prima fila, a 17 anni e 15 giorni. Non aveva grandi risultati alle spalle nel 2024, (comunque una vittoria nello Junior Gp), ma era finito nel mirino di un talent scout come Aspar Martinez.