Quinto posto per Morbidelli nella Sprint di Austin al termine di una corsa molto dispendiosa per il pilota del VR46. "Troppe vibrazioni - la sua analisi a Sky Sport - non mi sono trovato a mio agio con la moto, ma il risultato non è male". Sulla 'lotta' al via con Di Giannantonio: "Ha ragione il nostro team manager Nieto, bisogna avere un occhio di riguardo per il compagno di squadra".

Sprint a due facce per Franco Morbidelli: l'italiano ha chiuso 5° nel sabato di Austin, ma non sembra del tutto soddisfatto soprattutto del 'feeling' con la sua Ducati. "Prestazione non brillantissima - ammette - dal terzo giro ho iniziato ad avere troppe vibrazioni in tutte le curve a sinistra e ho fatto parecchia fatica. Non avevo tanto grip - aggiunge il pilota del VR46 - e in generale non mi sono trovato a mio agio con la moto, sono venuti fuori un sacco di problemi che non avevo mai avuto e spero che domenica con la gomma media le cose andranno meglio. Ma abbiamo preso un po' di punti e il risultato non è male". Gara condizionata anche dalla bagarre iniziale con Fabio Di Giannantonio e Acosta. "Alla curva 10 Pedro mi ha praticamente buttato fuori - spiega 'Morbido' - e ho perso il contatto con i primi tre. Anche la lotta con Quartararo e Diggia mi ha rallentato. Però ha ragione il nostro team manager Nieto: bisogna avere un occhio di riguardo per il compagno di squadra, essere coscienti dei colori che si indossano".