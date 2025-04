Tris italiano ad Assen, Bulega domina gara 1

Bulega domina gara-1 ad Assen. Il pilota Ducati, scattato secondo in griglia, ha preso il comando della gara e ha girato in solitaria. Podio tutto italiano con Locatelli 2° e Petrucci 3°, 4° Razgatlioglu. Incidente a 14 giri dalla fine tra Bautista e il poleman Sam Lowes, entrambi costretti al ritiro. Out anche Iannone e Bassani. Bulega aumenta il gap in testa al mondiale: ora la distanza da Razgatlioglu è di 41 punti. Domenica alle 11 Superpole Race e alle 14 gara 2 (live su Sky e in streaming su NOW)