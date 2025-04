Oncu e Manzi battagliano fino al traguardo: penalizzato l’italiano per taglio di chicane, Gara 2 Supersport va al turco. Buis fa doppietta in casa in Supersport 300, Neila si riprende il successo perso sabato e svetta nel WorldWCR. SUPERBIKE ASSEN, I RISULTATI DI GARA 2

La domenica di Assen vede corrersi le ultime gare delle classi Supersport, Supersport 300 e WorldWCR. Nella prima, Gara 2 ha visto un duello rusticano tra Can Oncu e Stefano Manzi risoltosi solo all’ultima curva: il turco ha attaccato l’italiano, che nella difesa ha tagliato la chicane ed è passato per primo sotto la bandiera a scacchi. La conseguente penalità ha dato la vittoria a Oncu, che replica quella di Portimao e cresce rispetto al podio del sabato. Manzi, al quinto secondo posto consecutivo, allunga in classifica su Bo Bendsneyder, terzo con difficoltà sull’anteriore. Giù dal podio Valentin Debise, seguito da Jaume Masià e Marcel Schroetter. Al settimo posto, Jeremy Alcoba precede Aldi Satya Mahendra, protagonista della lotta per il podio fino a un’escursione nell’erba ad alta velocità in curva quindici. Nono Federico Caricasulo dopo un’altra partenza dall’ultima fila, top ten per Corentin Perolari; a punti Michael Ruben Rinaldi, dodicesimo.

L'ordine di arrivo di Gara 2

La classifica dopo il round di Assen

Supersport 300, Buis fa doppietta In Supersport 300 vige ancora la legge del padrone di casa: Jeffrey Buis fa doppietta in Gara 2, conquistando la terza vittoria in quattro gare e la testa del campionato. L’olandese ha la meglio su David Salvador per un singolo millesimo, mentre al netto delle penalità il podio va al rientrante Daniel Mogeda. Quarta piazza per Marco Gaggi davanti a uno straordinario Benat Fernandez, quinto nonostante due Long Lap Penalty. Punti per Matteo Vannucci (8°), Kevin Sabatucci (11°), Emiliano Ercolani (14°) ed Elia Bartolini (15°).

L'ordine di arrivo di Gara 2

La classifica dopo il round di Assen

WorldWCR, in Gara 2 vince Neila In Gara 2 del WorldWCR Beatriz Neila emerge vincitrice in una lotta a quattro con Maria Herrera, Sara Sanchez e Avalon Lewis. Le tre spagnole conquistano il podio in quest’ordine, mentre la neozelandese cade proprio all’ultima curva. A ereditare la quarta posizione è Roberta Ponziani, finita in fondo al gruppo per un contatto in partenza e autrice di una bella rimonta. Ventiduesima Beatrice Barbera.

L'ordine di arrivo di Gara 2