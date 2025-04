Un buon venerdì per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ha infatti chiuso al 5° posto nelle Pre-qualifiche sulla pista di Jerez. 'El Diablo' è riuscito a piazzarsi in top 5 nonostante una caduta che lo ha visto protagonista nel finale di sessione. Quando mancavano circa 15 minuti alla fine delle Pre-qualifiche, infatti, il francese - che stava migliorando il suo best lap - è scivolato dalla sua moto in curva 13, anche se è poi riuscito a tornare in pista per il time attack che gli ha garantito l'accesso diretto alla Q2.