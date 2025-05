Superbike a Cremona: Bulega davanti dopo le libere

Bulega detta legge in entrambe le prove libere di Cremona. Razgatlioglu 2° con un colpo di reni, Petrucci precede Lecuona e Bassani nella combinata. Tre scivolate per Bautista (8°).

L’attesissimo weekend della Superbike a Cremona si apre nel segno di Nicolò Bulega e del team Aruba.it Racing – Ducati. Nonostante un tracciato poco adatto al suo stile, il leader del mondiale ha comandato entrambe le sessioni del venerdì e mostrato il miglior ritmo gara, chiudendo la giornata con un 1’29”158 siglato in FP1. Il suo rivale per il titolo Toprak Razgatlioglu è subito nella sua scia, seppur la seconda posizione non sia arrivata con troppa semplicità: un passo avanti all’ultimo secondo gli ha permesso di scavalcare Danilo Petrucci, terzo.

Il vincitore delle due gare del 2024 è scivolato alla curva due in mattinata, ma è parso comunque sul pezzo. Un buon Iker Lecuona occupa la quarta posizione in classifica davanti ad Axel Bassani, autore di una FP2 molto convincente (pur se terminata con una caduta). La top five è un ottimo viatico per il pilota di Feltre, che si candida a riferimento del box Bimota. Dietro di lui ecco Sam Lowes, Andrea Locatelli e Alvaro Bautista: lo spagnolo ha vissuto un venerdì complesso, chiuso all’ottavo posto e caratterizzato da ben tre scivolate (con la FP1 totalmente saltata).

A chiudere le prime dieci posizioni della classifica sono Alex Lowes e Xavi Vierge. Undicesimo Andrea Iannone, caduto nei primi chilometri della FP1; quattordicesimo Yari Montella, ventitreesima la wild card Gabriele Ruiu. Da segnalare il ritorno alle corse di Jonathan Rea, ventunesimo.