Tredicesima pole in Supersport per Caricasulo, raggiunto in prima fila da Oncu e Manzi; in crescita Antonelli (9°) e Farioli (11°). Herrera prima nella Superpole del WorldWCR, Ponziani attaccata.

Inizio scoppiettante per Federico Caricasulo nel weekend di Cremona! Il pilota di Ravenna ritrova la pole position per la prima volta dal 2023 e lo fa su un tracciato molto adatto alla sua MV Agusta, guardando con fiducia alle gare. Il suo 1’31”728 gli consente di emergere nei confronti di Can Oncu (staccato di soli quaranta millesimi) e il leader del mondiale Stefano Manzi. Il grande equilibrio è confermato dai distacchi risicati: diciassette piloti in meno di un secondo); Jaume Masià al quarto posto paga soli centoventicinque millesimi, quinto invece Bo Bendsneyder. Lucas Mahias chiude la seconda fila con il sesto crono, seguito da Tom Booth-Amos e Valentin Debise. Un buon nono posto dà speranza a Niccolò Antonelli, poi Xavi Cardelus e Filippo Farioli: l’italiano è stato secondo nelle prove libere, salvo poi scivolare in Superpole. Gli altri piloti di casa sono più attardati: diciannovesimo Michael Rinaldi davanti a Leonardo Taccini, ventiquattresimo Raffaele De Rosa, ventisettesimo Mattia Rato seguito da Federico Fuligni e Bryan D’Onofrio.