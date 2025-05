Gonzalez, prova di forza. Lo spagnolo, primo nel mondiale e nella prequalifica di Le Mans (con il nuovo record della pista) si conferma il più in forma della classe di mezzo. Ma in Q2 finiscono quasi tutti i protagonisti del campionato: Dixon quarto con scivolata finale, Canet più distante e un po’ al limite (12°). Solo Baltus, il più veloce al mattino, dovrà passare dalla Q1. Dove invece non devono confrontarsi i due italiani della Moto2: Celestino Vietti, partito bene e finito al quinto posto, con brivido finale per via della caduta di Dixon che rischiava di compromettere il suo giro veloce, e Tony Arbolino piazzatosi al decimo posto. Diretti in Q2 vanno anche un sorprendente Moreira, secondo davanti a Salac, e in ordine sparso Navarro, Garcia, Lopez, Arenas, Oncu, Agius e Guevara. Resta fuori Alonso che sembrava salvo fino alla fine, ma è stato bruciato nel finale dai tempi migliorati da chi invece sembrava escluso. Per il campione della Moto 3, in progressiva crescita dopo un debutto prudente in campionato, solo un 19° tempo. Sabato dovrà stare attento ai più esperti V.D. Goorbergh e Ramirez, ma la possibilità di rientrare in gioco per la qualifica finale non è certo preclusa.