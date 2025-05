David Munoz chiude davanti a tutti le Pre-qualifiche di Moto3 a Le Mans, precedendo Ryusei Yamanaka, Adrian Fernandez e Angel Piqueras, anche scivolato sul finale del turno. Guido Pini è 6°, con Dennis Foggia 7°. Solo 9° José Antonio Rueda, mentre più in difficoltà gli altri italiani, per ora fuori dal Q2

Al netto di una scivolata che non ha compromesso la sua prequalifica Piqueras ha conservato il quarto tempo nella prequalifica di Le Mans . Il pilota di MT Helmets è apparso fin dal mattino il più in forma; l'errore nel finale ci può stare nell'arco di una giornata dove è sempre stato veloce sul giro e sul ritmo. Davanti a lui, Fernandez, molto convincente, Yamanaka e Munoz , spiccato davanti a tutti all'ultimo minuto. Alle sue spalle Maximo Quiles , partito bene, e Guido Pini , altrettanto convincente e migliore degli italiani. "Mi piace questa pista - ha raccontato il pilota di Liqui Moly - Ho un passo buono e mi sono trovato bene con la gomma soft, una carta in più da giocare per la gara".

Tanti italiani per ora fuori dal Q2

Con il settimo tempo s’è classificato Dennis Foggia, ma purtroppo Luca Lunetta, sempre in bilico nella classifica dei tempi, è uscito dalla top 14 proprio all'ultimo e dovrà passare dalla Q1 sabato mattina. Lui come Nicola Carraro (caduto senza conseguenza all’ultimo giro), Riccardo Rossi (19°) e Stefano Nepa (21°). Ancora assente Matteo Bertelle per l’incidente in allenamento che gli ha già fatto saltare le gare in Qatar e a Jerez. In penombra fin qui il leader del mondiale, Josè Antonio Rueda, che è riuscito a entrare tra i qualificati alla Q2 solo a fine turno, con il nono tempo.