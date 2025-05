A Le Mans è iniziato il Mondiale della MotoE, con la vittoria di Gutierrez davanti a Mantovani e Zaccone in gara-1. Una corsa che si è svolta sulla distanza di 4 giri dopo l'incidente al via tra Granado (LCR) e Fusco (Sic58) e la successiva bandiera rossa. Cadute anche per Ferrari e Occhi. Zannoni 4°, davanti a Mattia Casadei e Lorenzo Baldassarri. Prossimo appuntamento con Gara 2, alle 17 in differita su Sky Sport MotoGP (canale 208) dopo il post della Sprint Race

GP LE MANS, QUALIFICHE: HIGHLIGHTS