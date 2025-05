Il campione del mondo vuole uscire anticipatamente dal contratto che lo lega l'Aprilia. Da Noale un secco "no comment". Concreta la possibilità che si prosegua per vie legali

Una notizia inverosimile e traumatica che nessuno avrebbe mai immaginato ma che di fatto è diventata realtà. Jorge Martin vuole liberarsi anticipatamente dall'accordo con l'Aprilia per potersi accasare in Honda già dal 2026. L'aspetto contrattuale Al momento tra Aprilia e Martin c'è un accordo firmato lo scorso giugno che lega il pilota spagnolo alla casa italiana per le stagioni 2025 e 2026. Il management di Martin però intende far valere la clausula rescissoria che consentirebbe al pilota di potersi svincolare con largo anticipo. La clausola prevede che Martin possa liberarli senza onorare il secondo anno di contratto qualora non abbia raggiunto una determinata performance dopo i primi 6 gran premi della stagione. Una clausola tipica dei contratti tra case e piloti, a garanzia di entrambe le parti, che ora il management di Martin avrebbe impugnato per interrompere a fine stagione e spostarsi in Honda.

La posizione dell'Aprilia Da Noale per ora arriva soltanto un “no comment”, ma non è difficile immaginare che possano chiedere a Martin il rispetto pedissequo del contratto. D’altronde l’assenza per infortuni del pilota da inizio stagione rende di fatto impossibile qualsiasi valutazione sulle performance del binomio Martin-Aprilia.

Una stagione maledetta Martin nel suo esordio sfortunato, dopo essersi fatto male nei test in Malesia, si è rifatto male prima di rientrare in pista facendo allenamento col motard e attualmente è ancora alle prese con i postumi dell'ennesimo incidente in Qatar nel quale si è fratturato dieci costole. Leggi anche Martin, obiettivo rientro prima della pausa estiva

Interpretazioni e retroscena Un aspetto contratto evidentemente da interpretare che saranno i tribunali a sciogliere se le parti non troveranno un accordo per proseguire. Il management di Martin avrebbe proposto all'Aprilia un aggiornamento del contratto con una nuova data (a cavallo della gara di Misano a settembre) nella quella fare un bilancio assieme e capire cosa fare nel futuro, ma Noale rimarrebbe sulla propria posizione che si basa sull'assoluto rispetto del contratto biennale. Un amore mai sbocciato Lascia l'amaro in bocca e dispiacere perché quello tra Aprilia e Martin poteva essere un percorso nobile che avrebbe regalato soddisfazioni ad entrambi. Di fatto oggi tra le parti affiora un sentimento di acredine non immaginabile quando si sono accordate amorevolmente, ma forse in modo troppo precipitoso, senza valutare le possibili sfumature dell'accordo. Martin un anno fa aveva comunque un forte potere contrattuale e l'Aprilia era alla caccia di un top rider. È sotto gli occhi di tutti che Noale ha fatto sforzi importantissimi (tecnici, umani e contrattuali) per accogliere a braccia aperte un pilota, diventato poi campione del mondo, scaricato da Ducati e per questa ragione si sarebbe aspettata una sorta di giusta riconoscenza da un uomo sul quale ha puntato molto. Martin dal canto suo è fiaccato anche moralmente dai continui infortuni ed attraversa un momento delicatissimo della sua vita. Anche questa situazione unitamente a quel poco che ha potuto capire stando in sella all RS GP gli fa pensare che questo matrimonio iniziato male non possa portare a nulla di buono. Per questa ragione vuole abbandonare il progetto (ammesso che l'Aprilia o il tribunale glielo concedano). Martin inoltre ha le porte aperte in Honda che si sta ristrutturando in modo importante dove risiede anche il suo amico Aleix Espargaro attuale test rider. La Honda però nel rispetto del suo profilo aziendale non farà mai un'offerta formale a un pilota sotto contratto anche se di fatto è disponibile ad aspettare che lo stesso si liberi da vincoli contrattuali pregressi.