Superbike, è ufficiale: addio Supersport 300, nel 2026 arriva la Sportbike

Una novità per la prossima stagione della Superbike. E' stata infatti ufficializzata la nuova categoria che prenderà il posto della Supersport 300: si tratta della Sportbike . "Il World Sportbike è pronto a succedere al World Supersport 300 - si legge nell' annuncio ufficiale - che ha rappresentato un contesto accessibile e competitivo per tutti i talenti emergenti a partire dalla sua nascita avvenuta nel 2017. Sulla base delle fondamenta gettate dal World Supersport 300, il World Sportbike punta a ottimizzare ulteriormente il percorso dei giovani talenti verso il World Supersport".

L'entusiasmo per la novità e i traguardi raggiunti

"In pista con delle moto agili e con motori di cilindrata media, questa nuova categoria promette gare avvincenti e ulteriori opportunità per costruttori, team e piloti.

Mentre celebriamo questo avvincente sviluppo - si leggte sul sito worldsbk.com -guardiamo con orgoglio agli eccezionali traguardi raggiunti nel WorldSSP300. Nel 2018 Ana Carrasco è passata alla storia come la prima donna a vincere un campionato del mondo di velocità, diventando un modello di ispirazione a livello mondiale. Adrian Huertas ha dimostrato il valore di questa categoria come fucina di talento conquistando il titolo del WorldSSP300 nel 2021 prima di passare al WorldSSP e poi al Campionato del Mondo nel 2024. L’anno scorso anche Aldi Mahendra è salito alla ribalta diventando il primo pilota indonesiano a vincere un titolo mondiale di motociclismo su pista, a dimostrazione dell’impatto mondiale e dell'importanza di questa categoria. In questo 2025 va in scena l'ultima stagione del WorldSSP300, pertanto team e costruttori si stanno preparando per il loro esordio nel World Sportbike: dettagli relativi alle specifiche tecniche e ai regolamenti del World Sportbike verranno forniti a tempo debito.