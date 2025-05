Supersport, pole di Mahias e Maier a Most

Mahias piazza la zampata in condizioni instabili e conquista la pole position della Supersport a Most. 4° Manzi, sorprende De Rosa (6°) con la QJ Motor. Maier scatta in testa nella Supersport 300

Le categorie Supersport del Mondiale Superbike hanno affrontato due sessioni di qualifica molto diverse tra loro nel venerdì di Most. Mentre la 300 ha goduto di condizioni di pista asciutta, la middle class è scattata con l'asfalto bagnato e la sua asciugatura è stata un'ulteriore difficoltà per i piloti. Con le slick montate a metà turno, la differenza l’ha fatta Lucas Mahias: il francese di casa GMT94 si è inventato un crono pazzesco negli ultimi minuti (1’38”143), rifilando quasi sei decimi al secondo e conquistando la nona pole position in carriera. A fargli compagnia in prima fila sono Can Oncu e Valentin Debise, con una seconda fila altrettanto interessante aperta da Stefano Manzi, capace di risistemare la sua sessione proprio negli ultimi istanti; quinto un rampante Philipp Oettl seguito dalla vera sorpresa di giornata, ovvero Raffaele De Rosa a bordo della QJ Motor SRK 800 RR. Buon nono posto per Federico Caricasulo, quattordicesimo Filippo Farioli. Fa rumore il ventitreesimo posto del secondo classificato in campionato, Bo Bendsneyder.