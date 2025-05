Termina con la vittoria di Rueda la gara di Moto3 a Silverstone. Partito dall'ultima posizione (per penalità), il leader del mondiale ha trionfato davanti a Quiles e Lunetta. Per il pilota Sic58 una grande prestazione, con un podio lottato e conquistato nelle ultime curve. Carpe subito giù dal podio. Bene anche Pini, settimo al termine della gara

La Moto3 non poteva essere avara di emozioni, dopo le scoppiettanti gare della MotoGP e Moto 2. Silverstone ha regalato un'altra gara combattuta, vinta infine e incredibilmente da Rueda. Partito ultimo per penalità (retrocesso dalla pole position per aver rallentato Piqueras in qualifica) il leader del Mondiale ha firmato una rimonta eccezionale, al nono giro era già quinto, negli ultimi era davanti a sgomitare con il pur bravo Quiles. Se la sono giocata loro due, nella volta decisiva e la superiorità del leader del campionato ha prevalso. Rueda ha ripristinato equilibri e ribadito la leadership, favorito dalla caduta di Piqueras alla fine.