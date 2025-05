Morbidelli: "Ho una frattura al piede sinistro"

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Franco Morbidelli ha rivelato di avere corso il GP di Silverstone con una frattura al piede: "Nelle prossime settimane avrò a che fare con una frattura al piede sinistro", spiega ‘Morbido’ sui social, autore di un'ottima gara in Gran Bretagna. Il pilota italo-brasiliano era stato centrato da Aleix Espargaró nelle prima partenza, poi è ripartito e ha iniziato una splendida rimonta dalla 13^ posizione. Morbidelli è stato battuto in volata da Marc Marquez, che gli ha strappato il terzo gradino del podio. Resta comunque l'ottima prestazione del pilota del team Pertamina VR46, che ha chiuso 4° nonostante il dolore per la frattura (ha dovuto cambiare le marce con un piede rotto). "È abbastanza difficile essere positivi, ma sono sicuro che grazie a tutte le belle persona che mi circondano in questo momento, affronterò anche questo ostacolo nel miglior modo possibile”, ha aggiunto Morbidelli nella sua storia su Instagram.