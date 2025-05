Nel weekend il circuito toscano ospiterà il Round Pata, secondo appuntamento stagionale dopo quello di Misano dei primi di aprile. Dai distacchi ridotti in Moto3, all'attesa prestazione della Campionessa in carica del CIV Femminile Josephine Bruno. Gare live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Superbike-Production Bike Alessandro Delbianco, pilota del team Yamaha DMR Racing, ha dominato il primo round stagionale a Misano, conquistando una doppietta che gli ha concesso di agguantare la vetta della classifica. Al Mugello Delbianco dovrà però affrontare i suoi sfidanti: a partire dal campione in carica Michele Pirro (Ducati Barni 51 Racing Lab) reduce da un secondo posto in gara 2 al Simoncelli. In lotta per le posizioni di vertice anche Luca Vitali, attualmente secondo in classifica, ha dimostrato di aver trovato il giusto feeling con la Ducati del Broncos Team, mentre il suo compagno di squadra Samuele Cavalieri, terzo nella generale con un podio e un quarto posto a Misano, è pronto a battagliare nelle prossime gare. Davide Stirpe è l'uomo da battere nella nuovissima categoria Production Bike. Il portacolori del team Ducati Garage 51 Racing team by DTO ha firmato una doppietta nel weekend d'esordio della categoria. Si son fatti notare anche Riccardo Russo (BMW Pistard Racing) e Simone Saltarelli (Aprilia Revo Racing Project), entrambi a podio nelle prime due gare di stagione, ora pari a 14 punti da Stirpe.

Supersport 600 NG Dopo la doppietta a Misano, Luca Ottaviani (MV Agusta Extreme Racing) arriva al Mugello inseguito da coloro che sono saliti sul podio nel primo round: Xavier Artigas (Kawasaki Black Flag Motorsport), Federico Fuligni (Ducati Kuja Racing), Andrea Mantovani (Ducati Scuderie D’Ettorre) e Stefano Valtulini (Yamaha Promodriver). Occhio a Mattia Rato (Ducati Mesaroli), reduce dalla partecipazione al Mondiale SBK a Cremona e a Lorenzo Dalla Porta (SGM Tecnic Racing Ducati), lontano dalle posizioni di vertice a Misano e pronto a rifarsi sul circuito di casa.

Moto3 Il campione in carica Marcos Ruda (Lucky Racing) è in testa alla classifica 2025. Segue Pau Alsina Sanchez (Beon) con un solo punto in meno, due invece per Elia Bartolini (CR&S) e quattro per Vicente Perez Selfa (GP Project 2WP Factory Racing) dopo il problema tecnico avuto in gara 2 a Misano. Il primo round ha visto una grande competitività e colpi di scena fino all'ultimo giro e il Mugello, con il suo lungo rettilineo e i suoi saliscendi, non sarà da meno, mettendo alla prova i giovani partecipanti. New entry con Gp Project 2WP Factory Racing: Beñat Fernández Etxeberria, pilota impegnato sia nella Red Bull Rookies Cup che nel Mondiale Supersport 300 e di vittorie in entrambe le competizioni.

Premoto3 L’entry class del Dunlop CIV al Mugello è pronta ad assistere ai giovanissimi piloti darsi battaglia in sella alle Honda NSF250R. Il PATA Talento Azzurro Lorenzo Pritelli (Buccimoto Factory), è in testa alla classifica generale, seguito da Martin Alberto Galiuto (Angeluss). Attenzione anche a Luana Giuliani (Angeluss), altro PATA Talento Azzurro che a Misano ha siglato il primo podio e il Red Bull Fastest Lap in gara 2, portandosi in terza posizione in classifica. Tra i debuttanti c'è attesa per la prova del Talento Azzurro Luca Rizzi (We Race POS Corse) che nel primo round è salito subito sul podio. Un rogramma impegnativo per la entry class del Dunlop CIV, che dovrà affrontare anche la Superpole Race di 10 giri domenica mattina.