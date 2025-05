Tutto pronto a Misano per l'Aprilia All Stars 2025: l'appuntamento è per domani, domenica 1 giugno, una giornata di festa per tutti gli appassionati che vedrà protagonisti anche i piloti MotoGP. Su Sky Sport 24 collegamenti e interviste a partire dalle 12

Il Misano World Circuit si prepara per la grande festa di Noale. Domani, domenica 1 giugno, torna l'appuntamento con Aprilia All Stars : una giornata imperdibile tra spettacolo, velocità e divertimento e anche un'occasione per celebrare il trionfo di Marco Bezzecchi , che a Silverstone la scorsa settimana ha riportato Aprilia sul gradino più alto del podio. Protagonisti i piloti MotoGP : da Jorge Martin e lo stesso Bezzecchi ai due Trackhouse, Ai Ogura e Raul Fernandez , senza dimenticare il collaudatore Lorenzo Savadori e una leggenda che ha fatto la storia della casa italiana come Max Biaggi . Su Sky Sport 24 previsti collegamenti e interviste a partire dalle 12.

Dalla Race of Stars alla parata: il programma

L'evento clou sarà la Race of Stars, coi piloti Aprilia Racing pronti a sfidarsi in una gara spettacolare in sella alle RS 660 Factory. Ma non solo: da non perdere anche la tradizionale parata con tutti gli 'aprilisti' che potranno girare sul circuito in compagnia dei piloti e dei protagonisti del mondo Aprilia Racing. E poi i test ride gratuiti per i fan, il Racing Museum e tante altre attività. CLICCA QUI per il programma completo.