Caduta per Massimo Rivola durante la gara di moto Guzzi all'Aprilia All Stars a Misano: l'Ad di Aprilia Racing è incappato in un highside in curva 3. Dopo il passaggio al centro medico in cui gli hanno immobilizzato anulare e mignolo della mano destra per una frattura, ci scherza su: "Per capire un pilota infortunato ti devi... infortunare!"

MARTIN: "SITUAZIONE CON APRILIA SI RISOLVERÁ IN QUALCHE MODO"