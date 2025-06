Il brasiliano davanti a tutti sulla griglia di Aragon, 4° Canet, soltanto 18° Gonzalez, leader del Mondiale di Moto2. Qualifiche complicate per gli italiani: 11° Arbolino, 19° Vietti. Domenica la gara alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Gli italiani in griglia: 11° Arbolino, 19° Vietti

La pole position di Moreira, seguito al secondo posto da Baltus, può sicuramente contare in vista della gara, ma nella corsa al titolo potrebbe non bastare. Al brasiliano serve maggiore costanza in gara, più concretezza. Non è il solo, Canet a parte, gli altri avversari non riescono a incidere. Vale per Alonso Lopez, Baltus, Agius, di Dixon s’è già detto. Per non parlare degli italiani; Arbolino (undicesimo) è in altalena da troppo tempo, ogni tanto riesce a piazzare una prestazione appena discreta, ma il ricordo del 2023, la sua stagione migliore, inizia a sbiadire. Idem Vietti (che per la cronaca partirà dalla diciannovesima casella) che va avanti tra alti e bassi.