Sabato da incorniciare per il pilota romano del Sic58, che scatterà alle spalle di Rueda nel Gran Premio di Aragon. Quiles terzo in griglia. Più indietro gli altri italiani. Domenica la gara alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Oggi s’è conquistato il diritto di sognare. Ad Aragon ottenne il primo podio, quest’anno in qualifica s’è fermato a 26 millesimi dalla pole position, grazie alla scia di Rueda (imbattibile sul giro), ma è da venerdì che Luca Lunetta firma tempi di tutto rispetto e in gara potrebbe confermarsi. Il podio è alla sua portata. In qualifica era partito bene fin dal primo giro, ha indovinato l’ultimo mettendosi alle spalle dei piloti più veloci, per finire sulla coda del leader del mondiale, al momento giusto. C’è ottimismo nel box di Sic58 (“l’ho preso quando nessuno lo voleva” rivendica con orgoglio Paolo Simoncelli), ma Luca nel 2025 fin qui non ha rispettato tutte le aspettative, alte dopo la stagione d’esordio. E’ l’occasione buona per ripartire, (“ho recuperato le buone sensazioni di fine stagione e di inizio anno”), per la terza volta in prima fila dove si trova di fianco il “deb” forse più promettente, Maximo Quiles, presentatosi in ottima forma sul circuito di casa.