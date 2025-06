Finale al cardiopalmo ad Aragon: Oncu supera Moreira sul traguardo e vince la sua prima gara in Moto2 per appena tre millesimi, minimo distacco mai registrato nella classe media. Sul podio con il turco e il brasiliano anche il belga Baltus. Nella classifica del Mondiale, Canet aggancia Gonzalez. Male gli italiani: 17° Arbolino, 18° Vietti

Tre millesimi, meno di un battito di ciglia. Dopo 19 giri e trentacinque minuti di gara, la vittoria di Deniz Oncu, la prima in carriera, si misura in un soffio. Gioia e delusione in quel battito, frazione infinitesimale del tempo, la sua e quella di Moreira bruciato al fotofinish. Difficile dire che meritava di più tra loro due: il turco ha condotta davanti gran parte della gara, ritrovandosi a lottare negli ultimi giri con il brasiliano, altro pilota che inseguiva la prima vittoria in Moto2. Oncu quasi sempre davanti, Moreira bravo a ricucire, giro dopo giro, con pazienza. Dopo essersi liberato di Baltus (gara quasi perfetta la sua) Diogo ha infilato Oncu all’ultimo giro, ma il rivale della Ktm ha sfruttato la sua velocità nel settore finale, uscendo velocissimo dall’ultimo curvone per poi affiancare Moreira, gomito contro gomito, sul rettilineo. Vittoria palpitante.