Munoz conquista la sua prima vittoria in Moto3 al Motorland. Sul podio del GP di Aragon salgono anche Quiles e Carpe. Lunetta (partito 2° in griglia) ha inseguito i primi tre fino alle ultime curve per poi chiudere 5°. Rueda taglia il traguardo in ottava posizione e mantiene così la leadership del campionato

Prima vittoria di David Munoz , cristallino nei sorpassi, chirurgici (forse la vera sorpresa della giornata). Gara combattuta e corretta, dal primo giro con Quiles e Carpe, rookie meravigliosi, a dettare il ritmo. Rueda , leader del mondiale, costretto a sgomitare nel gruppo , lui che di solito prende e scappa via. E poi Lunetta , partito dalla seconda casella, in lotta per tutta la gara per il podio . Peccato per il sorpasso deciso di Almansa, all'inizio, che l'ha ricacciato indietro di tre posizioni, poi recuperate forse stressando le gomme più del dovuto. Fortissimo in staccata e in percorrenza, Luca ha studiato il gruppetto dei primi , ha lottato con Munoz e Almansa mentre Quiles comandava e Rueda , più indetro, incredbilmente soffriva . Alla fine ha subito il ritorno di Almansa e Carpe , mentre Quiles e Munoz si prendevano qualche metro di vantaggio.

Degli italiani solo Lunetta e Foggia in zona punti

Podio sfumato per il pilota di Sic58, resta il conforto di una gara combattuta, forse l'inizio di una svolta alla sua stagione, fin qui sotto le attese. "Mi sono divertito, bello combattere lì davanti, mi è mancato qualcosa in piega, non vedo l'ora di correre al Mugello", ha detto Luca. Applausi a Quiles, secondo podio in Moto3, e soprattutto a Munoz che l'ha superato all'ultimo giro. Piqueras, sesto, ha recuperato una manciata di punti in classifica a Rueda, ottavo. Il resto del gruppo italiano non ha brillato. Solo Foggia è finito in zona punti, quindicesimo. Fuori, invece, Rossi (18°) e Pini (19°). Nepa, coinvolto in un incidente al via, è stato costretto al ritiro.